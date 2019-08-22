Одичавшие свиньи захватили село в Полтавской области

Сотня неуловимых свиней оккупировали село Кизловка Чернухинского района Полтавской области. По ночам они целым стадом набрасываются на огороды селян и лишают местных урожая.

Как сообщают Vesti, животные принадлежат одному фермеру из соседнего поселения. После ссоры с владельцем помещения, второй выгнал животных из обжитого сарая. Теперь они скитаются по округе и не дают покоя жителям.

При этом, ловить или отстреливать чужих свиней запрещено законом, так что селяне вынуждены терпеть нападки голодных животных вот уже месяц.

Как рассказывают местные, 30 дней свободы не прошли даром - свиньи успели одичать и теперь представляют реальную угрозу детям и другим животным в Кизловке.

Люди требуют разобраться в ситуации и возместить им нанесенный ущерб. Хозяин свиней заявил, что он готов лично поймать каждое животное, если ему вернут помещение для их содержания.

Ранее многодетная семья из Перми обнаружила в туалете полутораметровую змею.