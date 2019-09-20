В очередном горящем ТЦ нашли нарушения

В горевшем в Грозном торгово-развлекательном центре «Гранд парк» были обнаружены нарушения пожарной безопасности. Это выяснили МЧС России.

Согласно данным ведомства, оказывается еще в 2018 году были обнаружены семь нарушений норм пожарной безопасности в загоревшемся ТЦ.

Более того, по итогам проверки было возбуждено административное дело против ответственного должностного лица, пишет «РБК».

Однако до следующей проверки не дотянули совсем чуть чуть. Она должна была состояться 25 ноября.

Напомним, 19 сентября в Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд парк».

Возгорание произошло в магазине на третьем этаже, его площадь составила 700 кв.м. Пострадавших не оказалось.

В ТЦ Кемерово «Зимняя вишня» произошёл пожар 25 марта 2018 года. Он унес жизни 60 человек, 37 из которых — дети. Еще 79 человек пострадали.