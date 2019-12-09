Объявлено о неизбежном росте цен на сотовую связь в России на 18%

В течение 2020 года стоимость мобильной связи вырастет на 17-18%. Аналитики утверждают, что это обусловлено исполнением требований «пакета Яровой» и закона о надежном Рунете.

Прогноз о повышении цен сделало аналитическое агентство Content Review. По его данным, операторы «неизбежно будут повышать стоимость услуг» на протяжении всего года.

В агентстве полагают, что подорожание будет идти неравномерно в разных ценовых группах: минимальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а остальные — выше нее. Среди факторов, влияющих на стоимость услуг, называют исполнение требований «пакета Яровой», закона об устойчивом интернете, последствия повышения НДС и отмены роуминга внутри сети, пишет агентство «Прайм».

Ранее сообщалось, что расходы на сотовую связь в России вырастут на 10%.

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