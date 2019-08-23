РФ объявила об угрозе отмены второго ядерного договора с США

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) между Россией и США в 2021 году может быть не продлен. Документ обязывал страны сократить количество ядерных боезарядов до 1550 единиц, а баллистических ракет и подлодок – до 700.

О возможном аннулировании соглашения рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности. Он отметил, что на выход из договора неоднократно намекали в США, где не заинтересованы в сохранении документа в прежнем виде, пишет Парламентская газета.

О желании Вашингтона выйти из соглашения 31 июля сообщал помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Взрыв на полигоне в Северодвинске заставил США еще больше задуматься о выходе из СНВ-3.

2 августа США вышли из ДРСМД. Договор был заключен в 1987 году. Благодаря соглашению, стороны уничтожили 2692 ракеты.