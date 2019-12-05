МИД РФ объявил персоной нон грата болгарского дипломата

МИД РФ объявил персоной нон грата болгарского дипломата

фото: 2gis.ru

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии. Соответствующую ноту вручили послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину.

Это стало ответом на высылку в октябре секретаря посольства России в Болгарии, которого заподозрили в шпионаже. Российский дипломат, якобы регулярно общался с болгарскими гражданами, в том числе с высокопоставленными чиновниками, которые имеют доступ к секретной информации.

В ведомстве подчеркнули, что болгарский дипломат имеет тот же статус, что и высланный из Софии сотрудник российского посольства, пишет РБК.

Ранее российская сторона уже обещала принять «ответные меры» в отношении Болгарии. Это произошло после того, как в октябре болгарский МИД объявил персоной нон грата первого секретаря посольства РФ. Его заподозрили в сборе секретных сведений.

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