США объяснили ЧП у Нёноксы наращиванием в РФ ядерного оружия

Взрыв на военном полигоне в Северодвинске доказывает наращивание Россией ядерного потенциала. Об этом сказал министр обороны США Марк Эспер.

Глава Пентагона отметил, что при продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо потребовать от России включить в него все виды вооружений. Эспер допустил, что у России есть крылатые ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Европу, что, по его мнению, «нехорошо», пишет «Интерфакс».

Американский министр добавил, что главной угрозой для США является не Россия, а Китай, который имеет политический вес в мире и мощную экономику.

Напомним, взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате скончались пять сотрудников «Росатома».