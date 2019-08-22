США объяснили ЧП у Нёноксы наращиванием в РФ ядерного оружия
Взрыв на военном полигоне в Северодвинске доказывает наращивание Россией ядерного потенциала. Об этом сказал министр обороны США Марк Эспер.
Глава Пентагона отметил, что при продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо потребовать от России включить в него все виды вооружений. Эспер допустил, что у России есть крылатые ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Европу, что, по его мнению, «нехорошо», пишет «Интерфакс».
Американский министр добавил, что главной угрозой для США является не Россия, а Китай, который имеет политический вес в мире и мощную экономику.
Напомним, взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате скончались пять сотрудников «Росатома».
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