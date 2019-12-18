Акции «М.Видео» обвалились на фоне сообщений о Гуцериеве

Акции «М.видео» подешевели почти на 7% после сообщений об обысках у акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Конгломерат контролирует сети «М.видео» и «Эльдорадо».

К 13:00 по московскому времени акции компании торговались на уровне 502,5 руб. за штуку, пишет «Коммерсант».

Силовики проводят обыски у миллиардера Михаила Гуцериева, а также в офисах связанных с ним компаний. ФСБ и СКР пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице в Москве.

Официального подтверждения информации об обысках нет.

Семья Гуцериевых в течение минимум пяти лет входит в десятку богатейших в России по версии Forbes. Через группу «Сафмар» Гуцериевы владеют активами в нефтегазовой отрасли, строительстве, гостиничном бизнесе.

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