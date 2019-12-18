Домой и в офисы миллиардера Гуцериева нагрянули следователи и ФСБ

Силовики проводят обыски у миллиардера Михаила Гуцериева, а также в офисах связанных с ним компаний. ФСБ и СКР пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице в Москве.

Там расположена компания «Форте Инвест». Ею руководит сын Гуцериева – Саид, уточняет Telegram-канал Baza.

Официального подтверждения информации об обысках нет.

Напомним, семья Гуцериевых в течение минимум пяти лет входит в десятку богатейших в России по версии Forbes. Через группу «Сафмар» Гуцериевы владеют активами в нефтегазовой отрасли, строительстве, гостиничном бизнесе.

Ранее журнал Forbes представил рейтинг 25 самых богатых женщин России.

Читайте нас в мобильном приложении