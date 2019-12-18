Домой и в офисы миллиардера Гуцериева нагрянули следователи и ФСБ
Силовики проводят обыски у миллиардера Михаила Гуцериева, а также в офисах связанных с ним компаний. ФСБ и СКР пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице в Москве.
Там расположена компания «Форте Инвест». Ею руководит сын Гуцериева – Саид, уточняет Telegram-канал Baza.
Официального подтверждения информации об обысках нет.
Напомним, семья Гуцериевых в течение минимум пяти лет входит в десятку богатейших в России по версии Forbes. Через группу «Сафмар» Гуцериевы владеют активами в нефтегазовой отрасли, строительстве, гостиничном бизнесе.
Ранее журнал Forbes представил рейтинг 25 самых богатых женщин России.
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!