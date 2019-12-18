Обыски у Гуцериева связали с контрабандой нефти на Украину

Обыски в доме и офисах компаний бизнесмена Михаила Гуцериева прошли в связи с контрабандой нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщили источники в силовых ведомствах.

Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 226.1 УК. Его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

В материалах дела сказано о контрабанде 100 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд рублей. Установлено, что нефть направлялась в Турцию, а оттуда шла на Украину.

Дело возбудили после поступившей в Федеральную службу безопасности информации о нелегальных поставках. Они якобы велись без уплаты таможенных платежей в интересах компании «Форте Инвест». Руководителем холдинга является Саид Гуцериев – сын бизнесмена.

Сам Михаил Гуцериев назвал сообщения об обысках «провокацией». В Кремле заявили, что не получаили информации об обысках в офисах группы «Сафмар», пишет РБК.

Напомним, 18 февраля сообщалось об обысках в офисе компании «Форте Инвест» на Новослободской улице в Москве. Компания занимается добычей, переработкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов.

Читайте нас в мобильном приложении