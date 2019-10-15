Обыски по делу ФБК проходят в 30 городах России

Следственный комитет России (СКР) проводит обыски в 30 регионах в штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также по месту жительства некоторых сотрудников региональных подразделений некоммерческой организации.

В рамках обысков ведомство изымает значимые для расследования вещи и документы, кроме того, на допросы вызваны несколько представителей фонда, пишет «Интерфакс».

Судом наложен арест на счета, открытые фондом в кредитных организациях, на них поступали деньги из-за рубежа. Этот факт и стал основанием для внесения ФБК в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, по мнению Минюста, осуществлял попытки влияния на госорганы России и организовывал митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа.