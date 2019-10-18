МЧС обязали предупреждать россиян о радиации в течение часа

МЧС будет сообщать людям о радиационных, химических и биологических происшествиях в течение часа. Соответствуюшее требование распространило правительство.

В документе говорится об обязанности сообщать об опасностях и мерах их локализации не позднее одного часа после обнаружения. Постановление «О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля ГО и защиты населения» требует от спецлабораторий сообщать о ЧП в федеральные органы исполнительной власти и региональные подразделения МЧС. Ведомству предстоит ввести единые стандарты обмена информацией.

Метод максимально просто и оперативно оповестить людей о беде еще предстоит найти, передает телеканал «360». Специалисты, которые будут обеспечивать работоспособность сети, пройдут спецподготовку. Материальную базу предоставит государство.

Ранее МЧС ввело новую категорию пожарной опасности.