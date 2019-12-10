КС обязал обеспечить жильем детей высланных в 30-40-е москвичей

Конституционный суд потребовал исправить федеральные и региональные законы, которые мешают детям реабилитированных жертв политических репрессий получить жилье на исторической родине. Решение принято по итогам рассмотрения жалоб трех реабилитированных женщин, родившихся в высылке — они добивались получения жилья в Москве, где родители жили до репрессий.

Судом рассматривались дела Алисы Мейсснер из Кировской области, Елизаветы Михайловой из Владимирской области и Евгении Шашевой из Коми. Они родились в высылке или спецпоселении, куда родителей из Москвы направили в 30-40-е годы. Позже женщины были реабилитированы и захотели вернуться на родину, но из-за существующих требований (отсутствие жилья и проживание в Москве в течение 10 лет на законных основаниях) они не смогли претендовать на получение квартир.

Суд постановил, что из-за коллизии в законодательных актах эта категория россиян не может претендовать на восстановление прав репрессированных. Фемида ссылается на Конституцию, в которой говорится, что вред, нанесенный жертвам политических репрессий, должен быть возмещен. Второй документ, легший в основу принятия решения, - закон 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий». В нем прописаны меры по восстановлению прав детей, родившихся у репрессированных в местах лишения свободы, высылке и на спецпоселении.

Пока новые законы не приняты, детей репрессированных потребовали поставить на учет для обеспечения жильем, пишет «Интерфакс».

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