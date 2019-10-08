МИД РФ обвинил Киев в дискриминации русского языка

Власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны. В Министерстве иностранных дел (МИД) России выразили озабоченность тем, что это сопровождается еще большей дискриминацией русского языка.

После того, как стало известно о переводе с 2020 года русскоязычных школ на украинский язык, МИД РФ напомнили, что Киев проигнорировал критику закона Советом Европы и отказался дорабатывать проект, пишет Лента.ру.

Также в ведомстве напомнили: «История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным».

На Украине с сентября 2020 года все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сказала министр образования и науки страны Анна Новосад.

Она констатировала, что в стране еще остались русские школы, однако со следующего учебного года обучение в них будет вестись на украинском языке.