В ЦАР обсуждается вопрос о размещении военной базы РФ

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность появления российской военной базы в Центральной Африке.

Этот вопрос власти ЦАР обсуждают с Министерством обороны России. Туадера также отметил, что ЦАР заинтересована в поставках российского вооружения. По его мнению, необходимо расширять всестороннее сотрудничество между Россией и ЦАР. Хорошим толчком для этого послужит первый в истории саммит Россия — Африка прошедший в Сочи, пишет «Russia Today».

Россия продолжает расширять свои связи с ЮАР и на континенте в целом. Об этом, в том числе, свидетельствует прилет двух российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 в африканскую страну.