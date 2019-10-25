В ЦАР обсуждается вопрос о размещении военной базы РФ
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность появления российской военной базы в Центральной Африке.
Этот вопрос власти ЦАР обсуждают с Министерством обороны России. Туадера также отметил, что ЦАР заинтересована в поставках российского вооружения. По его мнению, необходимо расширять всестороннее сотрудничество между Россией и ЦАР. Хорошим толчком для этого послужит первый в истории саммит Россия — Африка прошедший в Сочи, пишет «Russia Today».
Россия продолжает расширять свои связи с ЮАР и на континенте в целом. Об этом, в том числе, свидетельствует прилет двух российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 в африканскую страну.
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