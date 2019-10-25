Американские СМИ отреагировали на прилет Ту-160 в ЮАР

Россия продолжает расширять свои связи с ЮАР и на континенте в целом. Об этом, в том числе, свидетельствует прилет двух российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 в африканскую страну.

Такой вывод сделало американское издание The Drive. Также журналисты отметили, что прибытие бомбардировщиков-ракетоносцев в день открытия президентом России Владимиром Путиным первого в истории саммита Россия — Африка символизировало способности страны проводить военные операции далеко за ее пределами, пишет «РИА Новости».

Расширению влияния России в Африке также способствует ослабление интереса к континенту со стороны США, отмечают вторы материала.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что списав многомиллиардные долги африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте.