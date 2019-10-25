Американские СМИ отреагировали на прилет Ту-160 в ЮАР

Американские СМИ отреагировали на прилет Ту-160 в ЮАР

topwar.ru

Россия продолжает расширять свои связи с ЮАР и на континенте в целом. Об этом, в том числе, свидетельствует прилет двух российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 в африканскую страну.

Такой вывод сделало американское издание The Drive. Также журналисты отметили, что прибытие бомбардировщиков-ракетоносцев в день открытия президентом России Владимиром Путиным первого в истории саммита Россия — Африка символизировало способности страны проводить военные операции далеко за ее пределами, пишет «РИА Новости».

Расширению влияния России в Африке также способствует ослабление интереса к континенту со стороны США, отмечают вторы материала.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что списав многомиллиардные долги африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!