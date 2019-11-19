Обратный кровоток обнаружили ученые у астронавтов

Ученые выяснили, что у некоторых американских астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.

Его зафиксировали в левой внутренней яремной вене (один из двух крупнейших сосудов) у двух из 11 исследованных астронавтов. Обратная ситуация, как считают эксперты, связана с отсутствием гравитации на Международной космической станции.

Как предполагается, в таких условиях внутренние органы могут смещаться и сдавливать вену снизу, что заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении. При этом в условиях обычной жизни такой эффект может возникать по причине опухоли.

Также у одного из астронавтов в той же вене обнаружили сгусток. Он представляет опасность, так как может попасть в легкие и привести к смерти, сообщают «Известия».

Напомним, в октябре впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Ими стали американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир.

Космонавтам предстоит заменить блок зарядки-разрядки батареи аккумулятора в системе электропитания американского сегмента станции. Выход астронавтов продлится минимум 6,5 часов.

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