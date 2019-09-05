Обозвавшая жертв наводнения «бичевней» чиновница не уволена

Начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич просто ушла в отпуск после оскорбительного высказывания о пострадавших от наводнения жителях Иркутской области.

Ранее сообщалось, что ее отстранили от службы.

Представители пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко сообщили, что проверка инцидента продолжается, пишет ИА Regnum.

Ранее в социальных сетях появилась запись, на которой женщина называет жертв паводка «бичевней», которые одеты так, будто «имеют два класса образования». Чиновница утверждает, что запись сфальсифицирована.

Президент России Владимир Путин заявил, что подобные заявления недопустимы и посоветовал губернатору разобраться в ситуации. После этого сотрудница пресс-службы была якобы уволена.