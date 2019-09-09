Обнаружен брак в новых американских ядерных бомбах

В американских управляемых ядерных бомбах B61-12 и боеголовках W88 ALT 370 обнаружен брак. По этой причине их выпуск будет отложен.

Тесты показали, что компоненты бомбы и боеголовки недолговечны. Поэтому Администрация по национальной ядерной безопасности отложила серийное производство, запланированное на 2020 год. Отмечается, что перенос сроков приведет к увеличению стоимости программы по модернизации, которая уже сейчас составляет $7,6 млрд.



На данный момент Пентагон ищет способ свести задержки к минимуму, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Белый дом распространил меморандум главы США Дональда Трампа, в котором говорится, что США будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании космического пространства.

Согласно документу, безопасное использование таких систем необходимо для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства государства в космосе.