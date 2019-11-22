В США обнародуют доклад о слежке ФБР за Трампом

Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровитц 9 декабря обнародует доклад о проверке обстоятельств расследования в отношении президента страны Дональда Трампа, начатого в 2016 году.

Хоровитц направил письмо главе судебного комитета сената американского конгресса Линдси Грэму, в котором сообщил дату публикации документа. Как отметил представитель Минюста, помешать обнародованию доклада могут только «непредвиденные обстоятельства».

Один из главных вопросов, который затрагивается в документе - степень законности действий ФБР при получении разрешения на проведение слежки за главой Белого дома. Также сторонники Трампа считают, в докладе должны подниматься вопросы законности расследования Федерального бюро расследований о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года, сообщают «Известия».

Тем временем, прошедшие дебаты Демократической партии США свелись к обсуждению необходимости импичмента Дональда Трампа. За двухчасовые дебаты, прошедшие в Атланте, несколько кандидатов назвали действующего президента «преступником» и заявили о своей поддержке импичмента Трампу, сообщает The Globe and mail.

Менее чем за три месяца до начала предварительных выборов в США ряды кандидатов в президенты от Демократической партии заметно поредели. К пятым дебатам добрались 10 человек из 24, начинавших президентскую гонку.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента Дональда Трампа.

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