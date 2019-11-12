Обнародованы подробности жизни убитых в Забайкалье солдат
Родственники восьми убитых солдатом Рамилем Шамсутдиновым военнослужащих раскрыли подробности их жизни. Многим до конца службы оставалось несколько дней.
Первым похоронили сержанта Романа Ковалева. Он работал помощником начальника подразделения немедленного реагирования и служил по контракту в третий раз. У него остались жена и дочь трех лет.
Даниил Пьянков отправился в забайкальскую воинскую часть по распределению. Он вырос в многодетной семье, был женат.
Подходил к концу срок службы для Егора Богомолова из Оренбургской области. Он был единственным ребенком в семье, увлекался хоккеем, планировал устроиться пограничником в родном регионе.
Командир дежурной смены Владимир Евсеев – выпускник Военной академии ракетных войск стратегического назначения в Серпухове. У него были жена и трехлетняя дочь.
Анатолий Куропов – уроженец Алтайского края, он должен был мобилизоваться в ближашие дни. Незадолго до смерти умерла его сестра.
В течение двух недель уйти в запас планировал рядовой Андрей Покотило. Артему Никишину до окончания службы оставался один день, пишет «Коммерсантъ».
19-летний командир группы реагирования ефрейтор Алексей Андреев был призван из Бийска. Он родился с селе Фоминское, в последний путь его провожали 1200 жителей. Дома у него остались родители и невеста.
Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял военнослужащих воинской части в Забайкалье при смене караула. На допросе он заявлял, что сослуживцы угрожали его изнасиловать.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.