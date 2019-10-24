ФСБ обнародовала документы о финских лагерях смерти в Карелии

ФСБ обнародовала документы о финских лагерях смерти в Карелии

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На территории Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны действовали шесть финских концлагерей. Документы о них рассекретила ФСБ.

На шести страницах машинописного текста описываются будни узников, называются имена надзирателей. В рассекреченных документах говорится, что лагеря были обнесены колючей проволокой. В основном в них содержались русские, украинцы и белорусы, пишет РИА Новости.

Заключенных били за малейшие провинности. Два раза в неделю из лагерей вывозили трупы.

Всего на оккупированной территории Карело-Финской ССР с 1941 по 1944 годы действовали 14 лагерей. Через них прошли порядка 50 тыс. человек, треть из них умерли. В большинстве случаев смерть наступала из-за голода и отсутствия медпомощи.

Ранее Минобороны РФ рассекретило данные об освобождении концлагеря Саласпилс под Ригой.

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