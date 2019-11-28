Обмена между Киевом и Донбассом не будет
Украина и самопровозглашенные республики не договорились о процедуре обмена удерживаемыми лицами.
Несмотря на появившуюся информацию о том, что формула обмена уже согласована, процедура находится на стадии согласования.
Как заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова,
27 ноября на переговорах в Минске обсуждались списки людей, которые могли бы участвовать в процессе.
Однако Киев до сих пор не выполнил главного условия - полной процессуальной очистки возвращаемых лиц. Пока этого сделано не будет - никакого обмена не произойдет, пишут «Известия».
Совсем скоро появится возможность снова поднять этот вопрос. Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. В настоящее время идет подготовка к проведению мероприятия.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!