Обмена между Киевом и Донбассом не будет

Украина и самопровозглашенные республики не договорились о процедуре обмена удерживаемыми лицами.

Несмотря на появившуюся информацию о том, что формула обмена уже согласована, процедура находится на стадии согласования.

Как заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова,

27 ноября на переговорах в Минске обсуждались списки людей, которые могли бы участвовать в процессе.

Однако Киев до сих пор не выполнил главного условия - полной процессуальной очистки возвращаемых лиц. Пока этого сделано не будет - никакого обмена не произойдет, пишут «Известия».

Совсем скоро появится возможность снова поднять этот вопрос. Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. В настоящее время идет подготовка к проведению мероприятия.

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