Обмен пленными между Россией и Украиной задерживается еще на неделю

Обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом не состоится на этой неделе. Таким образом украинский адвокат Валентин Рыбин опроверг сообщения о предполагаемой дате 7 сентября.

В Кремле ранее также не смогли подтвердить возможность передачи сторонам удерживаемых 7 сентября, пишут «Известия».

Генпрокурор Украины на прошлой неделе заявил о том, что договоренность об обмене уже есть и он должен пройти в ближайшие дни. Однако позже в обеих столицах не подтвердили его слова, отметив при этом, что передача - долгий процесс, связанный с юридической очисткой тех лиц, которые участвуют в процедуре.

Ранее стало известно о том, что украинский журналист Кирилл Вышинский не будет участвовать в обмене удерживаемыми лицами. Он планирует продолжать доказывать свою невиновность в украинском суде.