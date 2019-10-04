ООН обеспокоена невыдачей виз российским дипломатам

Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации для участия в Генассамблее. Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик выразил беспокойство по этому поводу.

По его словам накануне ситуация с невыдачей виз делегатам из России обсуждалась комитетом Генассамблеи ООН по отношениям с принимающей стороной. Также представитель генсека добавил, что в организации продолжат обсуждать этот вопрос с американскими властями и с российской миссией, пишет «РИА Новости».



Москва уже предложила перенести из США заседания Генассамблеи ООН. Теперь необходимо дождаться реакции международного сообщества.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, такие меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН.