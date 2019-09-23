Обещанный «Фризиум» не могут получить 90% больных детей

Родители тяжелобольных детей не могут получить препарат «Фризиум», который закупило правительство. Проблемы возникли из-за неоформленных документов.

О ситуации рассказала директор хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, в поликлиниках требуют заключение федерального консилиума для включения ребенка в список нуждающихся в лекарстве. На получение этого документа может уйти до месяца.

Родителям не разъяснен порядок получения лекарства, а горячая линия Минздрава не работает, написала Мониава на своей странице в Facebook. Директор хосписа отметила, что у 90% семей не оформлены документы на получение лекарства.

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал закупить более 11 тыс. упаковок подобных препаратов на 26,1 млн рублей. Минздрав сообщал, что 10 тыс. упаковок уже куплены и лекарства хватит до тех пор, пока препарат не зарегистрируют в России.