С ноября для российских компаний вводят новые штрафы

С 1 ноября в России вводится новый штраф для работодателей. Санкции предусмотрены за нарушение режима труда и отдыха водителей.

Проверяющие могут оштрафовать должностное лицо за переработку водителя на сумму от 7 до 10 тыс. рублей, а компании – от 20 до 50 тыс. До вступления поправок в КоАП РФ в законную силу штрафы выписывают непосредственно водителю.

Другое нововведение предусматривает штраф для компании за отсутствие у водителя тахографа. Устройство для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей должно стоять в грузовых и пассажирских авто. Штраф за его отсутствие составляет до 50 тыс. рублей, передает газета «Учет. Налоги. Право».

Трудовая норма для водителя составляет 8 часов в день и не более 40 часов в неделю. При международных перевозках смена может длиться 10 или 12 часов.