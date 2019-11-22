Новый порядок медосмотра водителей перенесли

Новый порядок медосмотра водителей перенесли

фото: Mirmotor.ru

Минздрав обнародовал новый приказ, согласно которому медицинское освидетельствование водителей и граждан, получающих водительские права впервые, будет введено с 1 июля 2020 года.

Приказ о прохождении теста на наркотики при получении водительских прав должен был вступить в силу 22 ноября. Согласно документу, при получении или обновлении водительских прав россияне должны будут сдавать мочу и кровь для исследования на содержание наркотиков, психотропных веществ и биомаркеров хронического злоупотребления алкоголем.

Также в ведомстве решили дополнительно проанализировать методы анализов для справок, чтобы в регионах цены на них формировались «адекватно», пишет РБК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вводить новые правила медосмотра для водителей нужно было «как-то с умом». Он также раскритиковал повышение стоимости медицинских справок для ГИБДД.

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