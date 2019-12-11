Новый вид панцирных клещей будет носить имя Виктора Цоя

Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов обнаружил новый вид панцирных клещей и назвал его именем музыканта Виктора Цоя.

Ученый считает, что так он отдал дань уважения человеку, который его вдохновляет, рассказали ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Результаты работы с описанием панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii опубликованы в журнале Systematic & Applied Acarology.

Ранее, проанализировав данные эксперимента столетней давности, биологи из Гарвардского университета пришли к выводу, что одноклеточные организмы способны к сложному поведению. До этого считалось, что они запрограммированы на примитивную реакцию.

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