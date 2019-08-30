Новый комплекс для детей-инвалидов откроется в Подмосковье

Новый комплекс для детей-инвалидов откроется в Подмосковье

Фото: Яндекс

2 сентября в Красногорске впервые откроет двери комплекс «Созвездие». Он будет специализироваться на работе с детьми, которые имеют инвалидность или ограничения по состоянию здоровья.

По словам главы подмосковного города Эльмиры Хаймурзиной, на базе центра дети смогут получить как стандартные образовательные услуги, так и профессиональное образование.

«Это очень важный новый пилотный проект. „Созвездие“ зарекомендовало себя, когда было в стесненных условиях. Мы поняли, что должны откликнуться на просьбу общественников, которые справедливо требовали для детей построить вот такой центр. Передайте наши добрые пожелания и детям, и родителям. И слова благодарности педагогам, их труд в таких учреждениях очень ценен», — приводит обращение губернатора Андрея Воробьева к главе Красногорска телеканал «360».

Площадь комплекса составляет почти две тысячи квадратных метров. Помимо классов, кабинетов для индивидуальных занятий, «Созвездие» оборудовано вместительной столовой, куда, по словам главы города, при желании смогут устроиться выпускники, получившие нужную квалификацию.

Ранее власти России заявили о готовности закупить ряд незарегистрированных психотропных препаратов для нуждающихся в них россиян.

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События: здоровье, дети
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