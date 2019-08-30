«Новый Иерусалим» представит шедевры 11 музеев Подмосковья

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» готовит уникальную экспозицию «Шедевры Подмосковья». Она объединит 11 музеев.

На выставке представят 90 экспонатов из музейных собраний Московской области, сообщил глава учреждения Василий Кузнецов

«Впервые консолидируем 11 музеев — это федеральные наши учреждения, которые находятся на территории Московской области, такие как "Архангельское", "Абрамцево", муниципальные, региональные музеи. Будет пространство порядка 1,2 тысячи квадратных метров», — поделился он в беседе с «360».

По словам господина Кузнецова, выставка станет одним из главных культурных событий сентября.

Ранее стало известно, что основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов разбился на вертолете в Греции.