Основавший Музей русской иконы бизнесмен погиб в Греции

Меценат и бизнесмен, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов разбился на вертолете в Греции. Машина задела линии электропередач, загорелась и упала в море.

О том, что на борту был Абрамов, рассказал его знакомый, академик Российской академии художеств, завотделом института мировой культуры МГУ Алексей Лидов. Он сообщил РБК, что бизнесмен летел в Афины со своим знакомым на частным вертолете.

Вместе с Абрамобым скончались греческий пилот Никос Каристинос и россиянин Павел Акулинин.

Абрамову было 55 лет. С 1985 года он занимался бизнесом и владел компанией Plaza Development, специализирующейся на строительстве бизнес-центров категории B+ в Москве. С 2000 года он коллекционировал иконы, а уже в 2006 открыл Музей русской иконы. В 2015 году Абрамов передал около 700 млн рублей на строительство двух храмов в Москве.