Новый глава МИД Украины решит конфликт с Донбассом за полгода

Новоиспечённый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу решить кризис в Донбассе за полгода. Он считает, что новое правительство «откроет новую страницу мирного процесса».

По словам министра, уже сейчас активизировался обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками. Он напомнил и о восстановлении сообщения в Станице Луганской, пишет РБК.

Более того, новый министр вспомнил о Минских соглашениях и обязательствах Украины по ним. Так, он заметил, что Киев, в случае продвижения в урегулировании, готов подумать об амнистии для ДНР и ЛНР, а также снятии ограничительных мер с региона.

Несмотря на заверения нового правительства на Украине, их военные продолжают обстреливать из минометов территорию самопровозглашенных республик.