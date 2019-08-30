Новый глава МИД Украины решит конфликт с Донбассом за полгода

Новый глава МИД Украины решит конфликт с Донбассом за полгода

Pixabay

Новоиспечённый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу решить кризис в Донбассе за полгода. Он считает, что новое правительство «откроет новую страницу мирного процесса».

По словам министра, уже сейчас активизировался обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками. Он напомнил и о восстановлении сообщения в Станице Луганской, пишет РБК.

Более того, новый министр вспомнил о Минских соглашениях и обязательствах Украины по ним. Так, он заметил, что Киев, в случае продвижения в урегулировании, готов подумать об амнистии для ДНР и ЛНР, а также снятии ограничительных мер с региона.

Несмотря на заверения нового правительства на Украине, их военные продолжают обстреливать из минометов территорию самопровозглашенных республик.

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