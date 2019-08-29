Донбасс снова обстреливают из минометов
Окраины ДНР были обстреляны украинскими силовиками. По поселку Крутая Балка они выпустили 12 мин, сообщили в народной милиции Донбасса.
Во время обстрела на украинских позициях были замечены журналисты и съемочная группа, сообщают РИА Новости.
Несмотря на действующее с 21 июля бессрочное перемирие, украинская сторона нарушает его регулярно. Ранее были обстреляны из автоматических гранатометов позиции подразделений ДНР в районе населенного пункта Григоровка.
До сих пор не разведены силы и средства на линии соприкосновения.
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