Донбасс снова обстреливают из минометов

Окраины ДНР были обстреляны украинскими силовиками. По поселку Крутая Балка они выпустили 12 мин, сообщили в народной милиции Донбасса.

Во время обстрела на украинских позициях были замечены журналисты и съемочная группа, сообщают РИА Новости.

Несмотря на действующее с 21 июля бессрочное перемирие, украинская сторона нарушает его регулярно. Ранее были обстреляны из автоматических гранатометов позиции подразделений ДНР в районе населенного пункта Григоровка.

До сих пор не разведены силы и средства на линии соприкосновения.