Новый Boeing 777X не прошел испытание на прочность

Во время тестирования нового лайнера Boeing 777X американская корпорация столкнулась с техническими изъянами модели.

Как сообщает агенство AFP со ссылкой на источники, испытания самолета на герметичность прошли 5 сентября. Лайнер подвергли условиям, превышающим реальные эксплуатационные, чтобы проверить его надежность, целостность и безопасность. Однако модель не прошла тестирование.

О каких именно изъянах идет речь агенство не уточняет. Будет ли из-за этого отложен первый испытательный полет 777X, запланированный на начало 2020 года, также неизвестно.

Ранее авиакомпании начали продавать билеты на самолеты Boeing 737 Max, запрещенные после двух авиакатастроф.