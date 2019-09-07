Новый Boeing 777X не прошел испытание на прочность
Во время тестирования нового лайнера Boeing 777X американская корпорация столкнулась с техническими изъянами модели.
Как сообщает агенство AFP со ссылкой на источники, испытания самолета на герметичность прошли 5 сентября. Лайнер подвергли условиям, превышающим реальные эксплуатационные, чтобы проверить его надежность, целостность и безопасность. Однако модель не прошла тестирование.
О каких именно изъянах идет речь агенство не уточняет. Будет ли из-за этого отложен первый испытательный полет 777X, запланированный на начало 2020 года, также неизвестно.
Ранее авиакомпании начали продавать билеты на самолеты Boeing 737 Max, запрещенные после двух авиакатастроф.
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