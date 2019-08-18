Авиакомпании продают билеты на запрещенные Boeing 737 Max

Авиакомпании начали продавать билеты на самолеты Boeing 737 Max. Напомним, эта модель самолетов временно запрещена после двух авиакатастроф.

Как передает «Коммерсант», компании TUI, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, Norwegian, Icelandair и другие запланировали более 32,6 тысяч рейсов на ноябрь и декабрь этого года.

Исполнительный вице-президент OAG Aviation Джон Грант объяснил это тем, что владельцы авиакомпаний планируют вернуть в эксплуатацию 737 Max в конце октября. При этом, если регуляторы не дадут своего разрешения на использование этих моделей самолетов, авиакомпании будут вынуждены отменять или заменять рейсы пассажиров, купивших билеты за несколько месяцев до полета.

По предположению издания, авиаперевозчики просто заручились гарантиями Boeing.

Из-за приостановки полетов 737 MAX во втором квартале 2019 года Boeing получила чистый убыток в 2,94 млрд долларов.

Напомним, эксплуатация этих моделей была ограничена после того, как два самолета 737 MAX в течение шести месяцев. Первый лайнер разбился в Индонезии в октябре 2018 года, а второй – в Эфиопии в марте этого года. В этих катастрофах погибли 346 человек.

27 июня Федеральное авиационное управление США обнаружило новый потенциальный источник риска эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX.