Новые тюрьмы и СИЗО появятся в России

В ФСИН анонсировали строительство новых СИЗО, тюремных помещений и исправительных центров в России.

Как сообщил начальник ведомства Александр Калашников, необходимо обеспечить заключенным условия, которые бы соответствовали российским и мировым стандартам.

«С учетом финансирования, мы во взаимодействии с субъектами РФ будем строить дополнительные объекты. Прежде всего, это следственные изоляторы, это тюремные помещения»,— рассказал глава ФСИН.

С 2020 года ведомство начнет строительство в пенитенциарных учреждениях новых исправительных центров, в которых будут трудиться заключенные, чтобы, например, возмещать материальный ущерб или выплачивать алименты, сообщает «Коммерсант».

Как сообщалось ранее, в московском СИЗО «Водник» появилась специальная система телевидения для заключенных ФСИН ТВ. В дальнейшем такую систему установят во всех изоляторах столицы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правозащитника Ивана Мельникова, находящиеся в СИЗО смогут не только смотреть пакет каналов, но также заказывать за деньги фильм из предлагаемого списка, который включает в себя 50 картин. Стоимость одного фильма составляет 199 рублей.

Мельников также отметил, что через бегущую строку на ФСИН ТВ администрация СИЗО может доводить до заключенных различную информацию.

Читайте нас в мобильном приложении