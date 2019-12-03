Новые штрафы ждут автомобилистов в России с 1 января

Новые штрафы ждут автомобилистов в России с 1 января

Фото: Pixabay

С 1 января нового года для российских автомобилистов вводятся новые штрафы. В частности, будет запрещено оставлять «Газели» на ночь во дворах, а также ездить по дорогам общего пользования без номеров.

Владельцы «Газелей» за занятые во дворах жилых домов места будут оштрафованы на сумму от 1 до 5 тыс. рублей. То же касается каршеринговых авто. За езду без номеров предусмотрены штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав.

С 2020 года проверять полисы ОСАГО смогут не только сотрудники ДПС, но и дорожные камеры, передает «ПолитЭксперт». При отсутствии полиса дорожные камеры будут присылать штрафы.

Вносятся изменения в процедуру получения номеров. Теперь их станут выдавать не только в ГИБДД, но и в аккредитованных компаниях. Техосмотр с января будут полностью фиксировать с помощью фотографий.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД проработать вопрос о целесообразности введения штрафов за превышение скорости на 10 км/ч.

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