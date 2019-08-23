Новые антироссийские санкции обернутся против США

Второй пакет санкций США к России по делу об отравлении Скрипалей никак не отразится на российской экономике, заявил финановый аналитик Антон Шабанов.

По словам эксперта, смысл этих санкций в том, что американские банки и инвестиционные компании не смогут вкладываться в госдолг США, а это сделает хуже только самой Америке.

«Это означает, что им запрещено приобретение облигаций федерального займа, которые выпускает Банк России. Сами по себе такие ограничения довольно странные – Штаты запрещают собственным банкам зарабатывать на российском госдолге, лишая их доступа к перспективному финансовому инструменту», – рассказал он ФБА «Экономика сегодня».

При этом, как подчеркнул Шабанов, облигации российского госдолга до сих пор остаются привлекательными для торгов. Даже компании, не входящие в банковский сектор США вкладываются в российский госдолг, потому что это позволяет неплохо зарабатывать.

Напомним, новые санкции США вступают в силу 26 августа. О них Белый дом сообщал в начале месяца. Тогда президент США Дональд Трамп подписал указ о введении мер в отношении стран, нарушивших американский закон от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием. Он стал основанием для введения новых санкций против России по делу об отравлении Скрипалей.