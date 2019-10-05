В Новосибирске начнут собирать летающие машины

На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина в Новосибирске создали лабораторию для формирования технического облика первого российского летающего автомобиля.

Планируется, что за четыре года будет создан аппарат, который сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров.

Дальность полета автомобиля составит тысячу километров, а максимальная скорость — свыше 300 километров в час, передает РИА «Новости».

Ранее Россия решила создать дешевую копию космического корабля Илона Маска.