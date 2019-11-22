Новорожденного выбросили с восьмого этажа во Владивостоке
Женщина выкинула новорожденного из окна восьмого этажа во Владивостоке. Ребенок погиб.
Трагедия произошла 22 ноября в жилом доме на улице Часовитина. У ребенка нашли признаки насильственной смерти в виде повреждений, характерных при падении, отметили в Следственном комитете по Приморью.
По версии следователей, женщина намеренно выбросила ребенка. Младенец упал с тридцатиметровой высоты, уточняет Lenta.ru.
По подозрению в убийстве задержана 37-летняя мать. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
В ноябре жительница Москвы выпала из окна с двумя детьми. Она и девятимесячная дочь умерли. Шестилетний сын выжил.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!