Новорожденного выбросили с восьмого этажа во Владивостоке

Новорожденного выбросили с восьмого этажа во Владивостоке

Фото: Pixabay

Женщина выкинула новорожденного из окна восьмого этажа во Владивостоке. Ребенок погиб.

Трагедия произошла 22 ноября в жилом доме на улице Часовитина. У ребенка нашли признаки насильственной смерти в виде повреждений, характерных при падении, отметили в Следственном комитете по Приморью.

По версии следователей, женщина намеренно выбросила ребенка. Младенец упал с тридцатиметровой высоты, уточняет Lenta.ru.

По подозрению в убийстве задержана 37-летняя мать. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В ноябре жительница Москвы выпала из окна с двумя детьми. Она и девятимесячная дочь умерли. Шестилетний сын выжил.

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