Новорожденная девочка найдена в коробке в подъезде дома
Новорожденного ребенка обнаружили в коробке возле лифта в жилом доме в подмосковных Мытищах.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, младенца обнаружили в доме по улице Юбилейной. Сейчас полицейские разыскивают мать, которая таким образом решила избавиться от дочери.
В настоящее время девочка доставлена в медицинское учреждение, врачи окажут ей необходимую помощь, пишет «Газета.Ру».
Ранее в Бурятии нетрезвый мужчина забыл трехлетнего ребенка в пятнадцатиградусный мороз ночью на улице. У девочки диагностировали обморожение стоп второй степени.
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