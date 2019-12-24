Новорожденная девочка найдена в коробке в подъезде дома

Новорожденного ребенка обнаружили в коробке возле лифта в жилом доме в подмосковных Мытищах.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, младенца обнаружили в доме по улице Юбилейной. Сейчас полицейские разыскивают мать, которая таким образом решила избавиться от дочери.

В настоящее время девочка доставлена в медицинское учреждение, врачи окажут ей необходимую помощь, пишет «Газета.Ру».

Ранее в Бурятии нетрезвый мужчина забыл трехлетнего ребенка в пятнадцатиградусный мороз ночью на улице. У девочки диагностировали обморожение стоп второй степени.

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