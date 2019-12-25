В новом составе СПЧ разгорается скандал

Новый глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев не успел занять пост и сразу оказался в эпицентре скандала.

Одна из его коллег обвинила Фадеева в том, что тот накричал на нее после встречи с Владимиром Путиным из-за ее вопроса про Беслан.

По словам самого главы СПЧ, все это выдумка.

«Вот идет большое заседание. Много людей, президиум СПЧ. Один из членов СПЧ (Екатерина Винокурова) начинает всех перебивать и мешать заседанию. ... Поэтому некоторые члены президиума сделали замечание» - сказал Фадеев. Его слова передаёт «РИА Новости».

Ранее Валерий Фадеев раскритиковал предложение освободить участников летних протестов в Москве по амнистии в часть 75-летия Победы.

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