В новом составе СПЧ разгорается скандал
Новый глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев не успел занять пост и сразу оказался в эпицентре скандала.
Одна из его коллег обвинила Фадеева в том, что тот накричал на нее после встречи с Владимиром Путиным из-за ее вопроса про Беслан.
По словам самого главы СПЧ, все это выдумка.
«Вот идет большое заседание. Много людей, президиум СПЧ. Один из членов СПЧ (Екатерина Винокурова) начинает всех перебивать и мешать заседанию. ... Поэтому некоторые члены президиума сделали замечание» - сказал Фадеев. Его слова передаёт «РИА Новости».
Ранее Валерий Фадеев раскритиковал предложение освободить участников летних протестов в Москве по амнистии в часть 75-летия Победы.
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