Глава СПЧ не поддержал амнистию для фигурантов «московского дела»

Глава СПЧ не поддержал амнистию для фигурантов «московского дела»

Фото: СПЧ

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев раскритиковал предложение освободить участников летних протестов в Москве по амнистии в часть 75-летия Победы.

«Я против и высказывался публично, там приводят в пример амнистию 1993 года, что через год все участники были амнистированы, те кто был в Белом доме. Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была, и уравнивать те страшные события с этими неприятными в Москве летом этого года, я считаю, неправильным», — цитирует Фадеева «Интерфакс».

Ранее президиум СПЧ одобрил проект амнистии, составленный бывшей судьей Конституционного суда Тамарой Морщаковой. Документ предполагал включение фигурантов «московского дела» в список на освобождение. Однако вскоре руководство совета сменилось, нескольких членов исключили.

Источники «Открытых медиа» в президентском совете связали это, в частности, с критикой действий силовиков во время столичных протестов и поддержки членами СПЧ фигурантов «московского дела».

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