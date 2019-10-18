Глава СПЧ уходит с поста по указке Кремля

Уход Михаила Федотова с поста главы Совета при президенте по правам человека на самом деле не связан с его возрастом, как заявляли власти.

Дело в том, что им крайне недовольны в Кремле. В первую очередь, из-за критики действий силовиков во время московских протестов и поддержки членами СПЧ фигурантов «московского дела», рассказали три источника «Открытых медиа» в президентском совете.

По их словам, недовольство Федотовым было вызвано, в частности, обращением Совета к главам МВД, СК и Росгвардии с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к участникам акций 27 июля, 3 и 10 августа.

Кроме этого, в конце сентября СПЧ выпустил заявление о том, что приговоры задержанным на митингах в Москве Константину Котову и Павлу Устинову необходимо отменить.

Письмо с позицией СПЧ было направлено прокурору Москвы за подписью Федотова. Вместе с тем Федотов критиковал тех, кто звал людей на несанкционированные митинги в Москве.

Собеседник издания подчеркнул, что сейчас властям нужна «стопроцентная лояльность главы СПЧ». По его словам, реакция на московские протесты была лишь одним из раздражающих факторов, хотя сам Федотов в этой ситуации действовал крайне дипломатично.

Накануне член СПЧ Ева Меркачева подтвердила уход главы структуры Михаила Федотова. Однако официально о его отставке пока не сообщалось.

В сентябре Федотову исполнилось 70 лет. Это предельный возраст пребывания на таком посту.