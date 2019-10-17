Михаил Федотов уходит с поcта СПЧ
В Совете по правам человека (СПЧ) подтвердили уход главы структуры Михаила Федотова. Об этом рассказала член совета Ева Меркачева.
По ее словам, уход Федотова связан с предельным возрастом, передаёт «РИА Новости».
Ранее СМИ уже сообщали о возможном уходе главы СПЧ. При этом преемником называют руководителя Общественной палаты Валерия Фадеева.
Сам Михаил Федотов пока не подтверждает появившуюся информацию. А в Кремле вновь отказались сообщать о кадровых перестановках в структурах.
Одно из последних заявлений Михаила Федотова казалось внедрения электронного голосования на выборах. Он отметил, что такой вид волеизъявления необходим в России.
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