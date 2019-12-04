Новогодний тазик оливье в России подорожал

Ингредиенты для самого популярного в России салата в 2019 году подорожали. В уходящем году для того, чтобы накормить семью из четырех человек новогодним оливье, нужно потратить 340 рублей.

В 2018 году стоимость составляла 325 рублей, за год стоимость продуктов для традиционного салата увеличилась на 4,6%. Для двенадцати порций новогоднего оливье нужно будет потратить 1020 рублей.

Для расчета стоимости оливье использовался традиционный рецепт: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г), пишут «Известия».

Зато в России падают отпускные цены на свинину. Об этом отчитались ее крупные производители. Стоимость продукта в опте в среднем снизилась по сравнению с прошлым годом на 7-8%.

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