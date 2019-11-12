Налетай – подешевело: в России снизились цены на свинину

В России падают отпускные цены на свинину, отчитались ее крупные производители. Стоимость продукта в опте в среднем снизилась по сравнению с прошлым годом на 7-8%.

Снижение цен на свинину традиционно происходят осенью. К тому же объемы производства свинины увеличиваются и еще будут расти, считают эксперты.

В рознице свинина также дешевеет. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В октябре 2019 года 1 кг свиного мяса на кости стоил в магазинах 269,4 рублей, что на 1% дешевле, чем годом ранее. Бескостная свинина подешевела почти также на 1%, до 361 рубля за 1

кг.

Цены на другие виды мяса в рознице наоборот растут, пишет «Лента.Ру».

В 2019 году доля семей, где хватает доходов только на еду и одежду, выросла до 49,4%. Такие данные приводит Росстат.

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