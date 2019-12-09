В новогодние праздники парковка в Москве будет бесплатной

С 1 по 8 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Плату за припаркованный автомобиль не будут взимать даже на улицах, где действует тариф 380 руб./час.

В то же время плоскостные парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по действующим тарифам.

В ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» напомнили о том, что новогодние гуляния в Москве пройдут на различных площадках, на них ожидается большое количество москвичей и гостей города и попросили автомобилистов быть внимательными. Также рекомендовали оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий, пишут «Известия».

Ранее в нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о запрете платных парковок близ школ, больниц и других социальных объектов. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР.

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