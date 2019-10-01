Госдума хочет запретить платные парковки у школ и больниц

В нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о запрете платных парковок близ школ, больниц и других социальных объектов. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР.



Инициаторы пояснили, что согласно закону регионы РФ сами могут вводить подобные запреты. Таким образом они могли бы отменить платные парковки на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, образовательным и медицинским организациям, организациям культуры, органам власти, а также на землях, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов, пишет «РИА Новости».

Соотвественно изменения должны вноситься в статью 13 федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

А для любителей ездить не за рулем, а на пассажирском сиденье «Яндекс» разработал такси-беспилотник.

В столице должны были запустить 15 таких беспилотников. А до конца года их станет 95.