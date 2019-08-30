Новая трасса к Крымскому мосту сильно разгрузит основную

Новую бесплатную трассу могут построить от Краснодара до Крымского моста. Сейчас этот вопрос обсуждают Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор».

По информации источников «Ведомостей», новая дорога пройдет южнее основной трассы А-289. Она нужна для того, чтобы разгрузить подходы к мосту.

Если ведомства одобрят проект новой трассы, который «Автодор» представит 10 сентября, ее планируют завершить к 2022 году.

Стоимость дороги длинной в 128 километров оценивают в 1 миллиард рублей.

Изначально для разгрузки подъездов к Крымскому мосту планировалось реконструировать А-289, которая проходит через Славянск-на-Кубани и Темрюк. Однако позднее выяснилось, что строительство новой дороги в обход гордов обойдется дешевле, чем реконструкция основной трассы.

Крымский мост является самым длинным в России и Европе. Его протяженность составляет 19 км, конструкция является сейсмоустойчивой и не потребует ремонта на протяжении 100 лет. К концу текущего года по мосту начнут ходить поезда.